Росія підняла у небо два борти Ту-22, - Повітряні сили ЗСУ
Пізно ввечері, 4 вересня, Росія підняла у небо два дальніх бомбардувальники Ту-22. Вони злетіли з аеродрому "Оленья".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! Зліт 2 бортів Ту-22 із аеродрому "Оленья". Курс - південний. Слідкуйте за нашими повідомленнями", - йдеться у публікації о 23:05.
Зазначимо, що в цей час в небі над Україною фіксують ворожі безпілотники.
Де оголошена тривога
Станом на 23:10 повітряна тривога оголошена у східно-північних та східних областях. Крім того, продовжується тривога в Криму.
Атака РФ минулої ночі
Нагадаємо, що в ніч з 3 на 4 вересня країна-агресор Росія вкотре здійснила атаку на Україну.
Зокрема, РФ запустила по Україні 29 дронів типу "Шахед" та здійснила пуск 13 ракет. Для атаки Росія піднімала у небо літаки Ту-22М3, Ту-95МС та МіГ-31К.
Силам ППО вдалось збити 29 повітряних цілей противника, а саме 7 ракет та 22 БпЛА. Під час атаки по всій території України була оголошена повітряна тривога.
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