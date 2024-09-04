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Росія підняла у небо два борти Ту-22, - Повітряні сили ЗСУ

Середа 04 вересня 2024 23:13
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Росія підняла у небо два борти Ту-22, - Повітряні сили ЗСУ Фото: РФ підняла у небо два літаки Ту-22 (росЗМІ)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 4 вересня, Росія підняла у небо два дальніх бомбардувальники Ту-22. Вони злетіли з аеродрому "Оленья".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Зліт 2 бортів Ту-22 із аеродрому "Оленья". Курс - південний. Слідкуйте за нашими повідомленнями", - йдеться у публікації о 23:05.

Зазначимо, що в цей час в небі над Україною фіксують ворожі безпілотники.

Де оголошена тривога

Станом на 23:10 повітряна тривога оголошена у східно-північних та східних областях. Крім того, продовжується тривога в Криму.

Росія підняла у небо два борти Ту-22, - Повітряні сили ЗСУ

Атака РФ минулої ночі

Нагадаємо, що в ніч з 3 на 4 вересня країна-агресор Росія вкотре здійснила атаку на Україну.

Зокрема, РФ запустила по Україні 29 дронів типу "Шахед" та здійснила пуск 13 ракет. Для атаки Росія піднімала у небо літаки Ту-22М3, Ту-95МС та МіГ-31К.

Силам ППО вдалось збити 29 повітряних цілей противника, а саме 7 ракет та 22 БпЛА. Під час атаки по всій території України була оголошена повітряна тривога.

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