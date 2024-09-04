Росія підняла у небо два борти Ту-22, - Повітряні сили ЗСУ

Пізно ввечері, 4 вересня, Росія підняла у небо два дальніх бомбардувальники Ту-22. Вони злетіли з аеродрому "Оленья".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Зліт 2 бортів Ту-22 із аеродрому "Оленья". Курс - південний. Слідкуйте за нашими повідомленнями", - йдеться у публікації о 23:05.

Зазначимо, що в цей час в небі над Україною фіксують ворожі безпілотники.

Де оголошена тривога

Станом на 23:10 повітряна тривога оголошена у східно-північних та східних областях. Крім того, продовжується тривога в Криму.