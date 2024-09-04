В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за баллистики

Воздушная тревога в Украине

Отметим, что в это время военные фиксируют в воздушном пространстве Украины вражеские дроны.

Кроме того, в 23:05 Воздушные силы ВСУ предупреждали о взлете двух бортов дальних бомбардировщиков Ту-22 с аэродрома "Оленья".

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