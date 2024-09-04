У Києві та низці областей оголошено тривогу: в чому причина

В ніч на 4 серпня у Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною стали ворожі дрони, які фіксують у повітряному просторі України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 02:41.

До цього у Повітряних силах ЗСУ писали про ворожі дрони в області. За останніми повідомленнями, о 02:34 БпЛА летіли курсом на Бориспільський район Київської області. В 02:46 військові попередили, що БпЛА летить в напрямку Києва.

До цього у Київській міській військовій адміністрації (КОВА) повідомляли, що сили ППО працюють по ворожих цілях в регіоні.

Де оголошено тривогу

Станом на 02:44 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.