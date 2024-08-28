У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Масштабні обстріли України

У ніч на 26 серпня 2024 року Росія завдала масованого удару по критичній інфраструктурі України. ,Тоді росіяни використали 127 ракет і 109 дронів. При цьому українська ППО знищила 102 ракети та 99 безпілотників.

Детально про цю атаку і її наслідки РБК-Україна писало в окремому матеріалі.

27 серпня Україна знову зазнала комбінованої атаки противника. Цього разу окупант використав 81 "Шахед" та 10 ракет різних типів. З них оборонці неба збили 60 дронів та п’ять крилатих ракет.

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