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У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

Ввечері середи, 28 серпня, у Києві та низці областей було оголошено сигнал повітряної тривоги. Українців знову попередили про загрозу балістичного обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку попередження про ракетну небезпеку оголосили у Києві, північних, центральних та східних областях.

"Загроза застосування балістичного озброєння  з північно-східного напрямку", - написали Повітряні сили.

Оновлено о 21:43.

У Києві та областях оголошено про відбій тривоги.

Нагадуємо, що в Україні категорично заборонено знімати та поширювати відео роботи ППО та наслідки ракетних обстрілів. Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, просять зберігати спокій і в разі небезпеки прямувати до укриттів.

Де оголошено тривогу

Масштабні обстріли України

У ніч на 26 серпня 2024 року Росія завдала масованого удару по критичній інфраструктурі України. ,Тоді росіяни використали 127 ракет і 109 дронів. При цьому українська ППО знищила 102 ракети та 99 безпілотників.

Детально про цю атаку і її наслідки РБК-Україна писало в окремому матеріалі.

27 серпня Україна знову зазнала комбінованої атаки противника. Цього разу окупант використав 81 "Шахед" та 10 ракет різних типів. З них оборонці неба збили 60 дронів та п’ять крилатих ракет.

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Війна в УкраїніПовітряна тривога