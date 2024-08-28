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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

Вечером среды, 28 августа, в Киеве и ряде областей был объявлен сигнал воздушной тревоги. Украинцев снова предупредили об угрозе баллистического обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Первоначально предупреждение о ракетной опасности было объявлено в Киеве, северных, центральных и восточных областях.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", – написали Воздушные силы.

Обновлено в 21:43.

В Киеве и областях объявлено об отбое тревоги.

Напомним, что в Украине категорически запрещено снимать и распространять видео работы ПВО и последствия ракетных обстрелов. Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и в случае опасности направляться к укрытиям.

Где объявлена тревога

Масштабные обстрелы Украины

В ночь на 26 августа 2024 года Россия нанесла массированный удар по критической инфраструктуре Украины. ,тогда россияне использовали 127 ракет и 109 дронов. При этом украинское ПВО уничтожило 102 ракеты и 99 беспилотников.

Подробно об этой атаке и ее последствиях РБК-Украина писало в отдельном материале.

27 августа Украина вновь подверглась комбинированной атаке противника. На этот раз оккупант использовал 81 "Шахед" и 10 ракет разных типов . Из них защитники неба сбили 60 дронов и пять крылатых ракет.

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