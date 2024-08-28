В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Масштабные обстрелы Украины

В ночь на 26 августа 2024 года Россия нанесла массированный удар по критической инфраструктуре Украины. ,тогда россияне использовали 127 ракет и 109 дронов. При этом украинское ПВО уничтожило 102 ракеты и 99 беспилотников.

Подробно об этой атаке и ее последствиях РБК-Украина писало в отдельном материале.

27 августа Украина вновь подверглась комбинированной атаке противника. На этот раз оккупант использовал 81 "Шахед" и 10 ракет разных типов . Из них защитники неба сбили 60 дронов и пять крылатых ракет.

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