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У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Фото: у Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики 16 серпня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У Києві та низці областей ввечері п'ятниці, 16 серпня, було оголошено сигнал повітряної тривоги. Українців попереджають про загрозу балістичного обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, попередження про ракетну небезпеку оголосили у Києві, північних та східних областях.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - написали ПС.

Варто зауважити, що у Києві це вже четверта тривога з початку доби. До цього тричі попереджали про загрозу балісти, та один раз про атаку ворожих безпілотників. 

Нагадуємо, що в Україні суворо заборонено знімати та публікувати роботу ППО і наслідки ракетних ударів. Жителів регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій і в разі загрози направлятися до укриттів.

Де оголошено тривогу

Обстріл України у ніч на 16 серпня 

Під час атаки РФ в ніч на 16 серпня українська ППО знищила усі безпілотники у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.   

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