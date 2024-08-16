У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

За даними Повітряних сил, попередження про ракетну небезпеку оголосили у Києві, північних та східних областях.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - написали ПС.

Варто зауважити, що у Києві це вже четверта тривога з початку доби. До цього тричі попереджали про загрозу балісти, та один раз про атаку ворожих безпілотників.

Нагадуємо, що в Україні суворо заборонено знімати та публікувати роботу ППО і наслідки ракетних ударів. Жителів регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій і в разі загрози направлятися до укриттів.

Де оголошено тривогу

Обстріл України у ніч на 16 серпня

Під час атаки РФ в ніч на 16 серпня українська ППО знищила усі безпілотники у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.

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