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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Фото: в Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики 16 августа (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде областей вечером пятницы, 16 августа, был объявлен сигнал воздушной тревоги. Украинцев предупреждают об угрозе баллистических обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, предупреждение о ракетной опасности было объявлено в Киеве, северных и восточных областях.

"Угроза применения баллистического вооружения по северо-восточному направлению", - написали ПС.

Следует отметить, что в Киеве это уже четвертая тревога с начала суток. До этого трижды предупреждали об угрозе баллисты и однажды об атаке вражеских беспилотников.

Напомним, что в Украине строго запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и в случае угрозы направляться к укрытиям.

Где объявлена тревога

Обстрел Украины в ночь на 16 августа

Во время атаки РФ в ночь на 16 августа украинское ПВО уничтожило все беспилотники в Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.

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