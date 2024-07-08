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У Києві та низці областей оголошено тривогу: попереджають про балістику з півдня

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

У Києві та низці областей ввечері понеділка, 8 липня, була оголошена повітряна тривога. Попереджають про загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку тривога була оголошена у південних областях - Одеській, Херсонській, Миколаївській. Після чого про небезпеку попередили у столиці, центральних та північних областях.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, що в Україні суворо заборонено знімати та публікувати роботу ППО й наслідки ракетних ударів. Крім того, мешканців областей, де оголошено тривогу, просять зберігати спокій і у разі загрози пройти в укриття.

Де оголошено тривогу

Ракетні удари по Україні 8 липня

Сьогодні Росія завдала ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Внаслідок такої атаки ворога є двоє загиблих та постраждалі.

Також у Дніпровському районі було пошкоджено багатоповерхову будівлю медичного центру.

Більш детально про наслідки удару по Києву - у матеріалі РБК-Україна.

Під атакою також було місто Кривий Ріг. Твм відомо проі 10 загиблих та понад 40 постраждалих мирних жителів. Більш детально про наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

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КиївВійна в УкраїніПовітряна тривога