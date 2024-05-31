UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві та низці областей оголошено тривогу

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

У Києві та низці областей вранці п'ятниці, 31 травня, знову оголошено сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За попередніми даними, тривогу оголошено через невідому швидкісну ціль, яка рухається зі сходу країни у напрямки Києва.

"Увага! Швидкісна ціль на Київ", - повідомили у Повітряних силах.

Оновлено о 05:00.

Повітряні сили попереджають про декілька швидкісних цілей у напрямку столиці.

Оновлено о 05:25.

Сигнал тривоги було скасовано у столиці та регіонах.

Це вже друга за ранок тривога у столиці - незадовго до цього її оголошували через ворожий безпілотник. Тоді ж повідомлялось і про роботу ППО у Київській області.

Звертаємо увагу, що в Україні строго заборонено знімати та публікувати роботу ППО й наслідки ракетних ударів. Окрім цього жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття.

Де оголошено тривогу

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна в УкраїніПовітряна тривога