В Киеве и ряде областей объявлена тревога

По предварительным данным, тревога объявлена из-за неизвестной скоростной цели, которая движется с востока страны в направлении Киева.

"Внимание! Скоростная цель на Киев", - сообщили в Воздушных силах.

Обновлено в 05:00.

Воздушные силы предупреждают о нескольких скоростных целях по направлению к столице.

Обновлено в 05:25.

Сигнал тревоги был отменен в столице и регионах.

Это уже вторая за утро тревога в столице – незадолго до этого ее объявляли из-за вражеского беспилотника. Тогда же сообщалось и о работе ПВО в Киевской области.

Обращаем внимание, что в Украине строго-настрого запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Кроме этого жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие.

Где объявлена тревога

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