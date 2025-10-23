У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики

"Загроза застосування балістичного озброєння!", – йдеться у першому повідомленні, опублікованому о 00:33.

За кілька хвилин, о 00:38, Повітряні Сили додали уточнення про конкретну швидкісну ціль, яка спрямовується на місто Кременчук: "Швидкісна ціль на Кременчук".

Станом на 00:42 карта тривог виглядає наступним чином:



Українців закликали негайно перейти у безпечні місця і дотримуватися інструкцій цивільного захисту до завершення тривоги.

На місцях продовжують працювати сили ППО, готові перехоплювати можливі удари і захищати населення та критичну інфраструктуру.