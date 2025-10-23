RU

Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

Иллюстративное фото: воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Киеве и областях объявили воздушную тревогу из-за угрозы удара баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

"Угроза применения баллистического вооружения!", - говорится в первом сообщении, опубликованном в 00:33.

Через несколько минут, в 00:38, Воздушные Силы добавили уточнение о конкретной скоростной цели, которая направляется на город Кременчуг: "Скоростная цель на Кременчуг".

По состоянию на 00:42 карта тревог выглядит следующим образом:

Украинцев призвали немедленно перейти в безопасные места и следовать инструкциям гражданской защиты до завершения тревоги.

На местах продолжают работать силы ПВО, готовые перехватывать возможные удары и защищать население и критическую инфраструктуру.

 

Война в УкраинеАтака дроновРакетная атака