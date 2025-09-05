У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

У Києві оголошена повітряна тривога. БпЛА рухаються в напрямку столиці з північного напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України та карту повітряних тривог.

КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту. Загроза ударних БпЛА також у Чернігівській області (Чернігівський район), Київській (Вишгородський район) та Сумській (Сумський, Конотопський райони). Оновлено о 00:01 Повітряні сили України оголосили про загрозу БпЛА на межі Донеччини та Харківщини, курс південно-західний.