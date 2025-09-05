У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошена повітряна тривога. БпЛА рухаються в напрямку столиці з північного напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України та карту повітряних тривог.
КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.
Загроза ударних БпЛА також у Чернігівській області (Чернігівський район), Київській (Вишгородський район) та Сумській (Сумський, Конотопський райони).
Оновлено о 00:01
Повітряні сили України оголосили про загрозу БпЛА на межі Донеччини та Харківщини, курс південно-західний.
Раніше в Інституті вивчення війни зазначали, що Росія активізувала виробництво ударних дронів-камікадзе типу "Шахед". Це свідчить про підготовку Кремля до тривалої війни проти України.
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський анонсував ешелоновану систему захисту від дронів.