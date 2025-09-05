ua en ru
Сб, 06 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

П'ятниця 05 вересня 2025 23:10
UA EN RU
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу Ілюстративне фото: повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У Києві оголошена повітряна тривога. БпЛА рухаються в напрямку столиці з північного напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України та карту повітряних тривог.

КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Загроза ударних БпЛА також у Чернігівській області (Чернігівський район), Київській (Вишгородський район) та Сумській (Сумський, Конотопський райони).

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Оновлено о 00:01

Повітряні сили України оголосили про загрозу БпЛА на межі Донеччини та Харківщини, курс південно-західний.

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Раніше в Інституті вивчення війни зазначали, що Росія активізувала виробництво ударних дронів-камікадзе типу "Шахед". Це свідчить про підготовку Кремля до тривалої війни проти України.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський анонсував ешелоновану систему захисту від дронів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Повітряна тривога
Новини
"Молоде бабине літо". Якою буде погода у вересні й чи чекати заморозки, - бліц із синоптиком
"Молоде бабине літо". Якою буде погода у вересні й чи чекати заморозки, - бліц із синоптиком
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії