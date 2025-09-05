В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога
Иллюстративное фото: воздушная тревога (Getty Images)
В Киеве объявлена воздушная тревога. БпЛА движутся в направлении столицы с северного направления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины и карту воздушных тревог.
КГГА просит всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты.
Угроза ударных БпЛА также в Черниговской области (Черниговский район), Киевской (Вышгородский район) и Сумской (Сумской, Конотопский районы).
Ранее в Институте изучения войны отмечали, что Россия активизировала производство ударных дронов-камикадзе типа "Шахед". Это свидетельствует о подготовке Кремля к длительной войне против Украины.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский анонсировал эшелонированную систему защиты от дронов.