В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога. БпЛА движутся в направлении столицы с северного направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины и карту воздушных тревог.

КГГА просит всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты. Угроза ударных БпЛА также в Черниговской области (Черниговский район), Киевской (Вышгородский район) и Сумской (Сумской, Конотопский районы).