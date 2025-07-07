Київ та низку областей атакують "Шахеди": перші дані про наслідки

"Ворожі безпілотники наближаються до Києва з півночі", - повідомили в Повітряних Силах.

Голова Київської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив, що в столиці працює ППО.

Оновлено о 2:05. Ткаченко повідомив, що відомо про наслідки у Деснянському районі.

"Отримуємо повідомлення про наслідки атаки в Деснянському районі. Попередньо там впали частини збитого БпЛА, без пожежі", - повідомив він.

Оновлено о 2:27. Внаслідок падіння уламків у Деснянському районі пошкоджено вікна у нежитловому приміщенні. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Оновлено о 2:39. У Солом'янському районі ушкодження отримали автомобіль та труба водопостачання. Інформація про постраждалих та пожежі поки що не надходила.

Київська область

Незадовго до цього тривогу через загрозу ударних дронів тривогу було оголошено в Київській області. Київська обласна військова адміністрація попередила, що групи безпілотників були зафіксовані в районі Чернігівської області. Вони тримали курс на Київщину.

Одеса

А тим часом, в Одесі продовжують лунати вибухи. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер попередив, що ворог атакує дронами. Він закликав громадян залишатися в укриттях.