У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо

У низці областей, а також у Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку повітряних тривог.
Станом на 13:50 повітряну тривогу оголошено у:
Фото: карта повітряних тривог станом на 13:51 (alerts.in.ua)
Як пише Київська міська військова адміністрація (КМВА), повітряну тривогу було оголошено через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Росія регулярно здійснює обстріли території України, використовуючи широкий арсенал озброєння. Атаки часто спрямовані на об'єкти цивільної інфраструктури. Ураження завдаються як удень, так і вночі.
Ворог застосовує ракети, артилерію, керовані авіабомби та дрони. Особливої інтенсивності обстріли набувають вночі, коли масовано запускаються ударні безпілотники. У ніч на 4 червня терористи застосували 95 ударних безпілотників типу Shahed.
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