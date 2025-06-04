У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо

Обстріли України з боку Росії

Росія регулярно здійснює обстріли території України, використовуючи широкий арсенал озброєння. Атаки часто спрямовані на об'єкти цивільної інфраструктури. Ураження завдаються як удень, так і вночі.

Ворог застосовує ракети, артилерію, керовані авіабомби та дрони. Особливої інтенсивності обстріли набувають вночі, коли масовано запускаються ударні безпілотники. У ніч на 4 червня терористи застосували 95 ударних безпілотників типу Shahed.

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