У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина
Частину України, у тому ж числі й Київ, охопила повітряна тривога. Повітряні сили попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 12:10 повітряну тривогу оголошено у:
- Києві;
- Житомирській області;
- Вінницькій області;
- Черкаській області;
- Київській області;
- Кіровоградській області;
- Дніпропетровській області;
- Запорізькій області;
- Донецькій області;
- Полтавській області;
- Харківській області;
- Сумській області.
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Причина повітряної тривоги
"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - пишуть Повітряні сили.
Зокрема попереджають про ворожий розвідувальний безпілотний літальний апарат (БпЛА) у Дніпропетровській області, який летить курсом на Дніпро.
Обстріли України з боку Росії
Російські терористи регулярно вдаються до обстрілу територій України. Під час ударів під атаку потрапляють й цивільні об'єкти. Для обстрілу ворог застосовує різний спектр озброєння - ракети, артилерію, безпілотники й керовані авіаційні бомби.
До атак дронам ворог вдається щоночі. Наприклад, у ніч на 18 квітня терористи запустили проти України шість ракет та 37 безпілотних літальних апаратів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.