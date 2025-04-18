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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина

П'ятниця 18 квітня 2025 12:17
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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина Ілюстративне фото: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Частину України, у тому ж числі й Київ, охопила повітряна тривога. Повітряні сили попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 12:10 повітряну тривогу оголошено у:

  • Києві;
  • Житомирській області;
  • Вінницькій області;
  • Черкаській області;
  • Київській області;
  • Кіровоградській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Запорізькій області;
  • Донецькій області;
  • Полтавській області;
  • Харківській області;
  • Сумській області.

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - пишуть Повітряні сили.

Зокрема попереджають про ворожий розвідувальний безпілотний літальний апарат (БпЛА) у Дніпропетровській області, який летить курсом на Дніпро.

Обстріли України з боку Росії

Російські терористи регулярно вдаються до обстрілу територій України. Під час ударів під атаку потрапляють й цивільні об'єкти. Для обстрілу ворог застосовує різний спектр озброєння - ракети, артилерію, безпілотники й керовані авіаційні бомби.

До атак дронам ворог вдається щоночі. Наприклад, у ніч на 18 квітня терористи запустили проти України шість ракет та 37 безпілотних літальних апаратів.

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