У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина

Частину України, у тому ж числі й Київ, охопила повітряна тривога. Повітряні сили попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог .

Зокрема попереджають про ворожий розвідувальний безпілотний літальний апарат (БпЛА) у Дніпропетровській області, який летить курсом на Дніпро.

Станом на 12:10 повітряну тривогу оголошено у:

Обстріли України з боку Росії

Російські терористи регулярно вдаються до обстрілу територій України. Під час ударів під атаку потрапляють й цивільні об'єкти. Для обстрілу ворог застосовує різний спектр озброєння - ракети, артилерію, безпілотники й керовані авіаційні бомби.

До атак дронам ворог вдається щоночі. Наприклад, у ніч на 18 квітня терористи запустили проти України шість ракет та 37 безпілотних літальних апаратів.

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