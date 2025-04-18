В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина
Часть Украины, в том же числе и Киев, охватила воздушная тревога. Воздушные силы предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 12:10 воздушная тревога объявлена в:
- Киеве;
- Житомирской области;
- Винницкой области;
- Черкасской области;
- Киевской области;
- Кировоградской области;
- Днепропетровской области;
- Запорожской области;
- Донецкой области;
- Полтавской области;
- Харьковской области;
- Сумской области.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Причина воздушной тревоги
"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - пишут Воздушные силы.
В частности предупреждают о вражеском разведывательном беспилотном летательном аппарате (БПЛА) в Днепропетровской области, который летит курсом на Днепр.
Обстрелы Украины со стороны России
Российские террористы регулярно прибегают к обстрелам территорий Украины. Во время ударов под атаку попадают и гражданские объекты. Для обстрелов враг применяет различный спектр вооружения - ракеты, артиллерию, беспилотники и управляемые авиационные бомбы.
К атакам дронам враг прибегает каждую ночь. Например, в ночь на 18 апреля террористы запустили против Украины шесть ракет и 37 беспилотных летательных аппаратов.
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