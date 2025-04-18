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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина

Пятница 18 апреля 2025 12:17
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Часть Украины, в том же числе и Киев, охватила воздушная тревога. Воздушные силы предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 12:10 воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Житомирской области;
  • Винницкой области;
  • Черкасской области;
  • Киевской области;
  • Кировоградской области;
  • Днепропетровской области;
  • Запорожской области;
  • Донецкой области;
  • Полтавской области;
  • Харьковской области;
  • Сумской области.

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - пишут Воздушные силы.

В частности предупреждают о вражеском разведывательном беспилотном летательном аппарате (БПЛА) в Днепропетровской области, который летит курсом на Днепр.

Обстрелы Украины со стороны России

Российские террористы регулярно прибегают к обстрелам территорий Украины. Во время ударов под атаку попадают и гражданские объекты. Для обстрелов враг применяет различный спектр вооружения - ракеты, артиллерию, беспилотники и управляемые авиационные бомбы.

К атакам дронам враг прибегает каждую ночь. Например, в ночь на 18 апреля террористы запустили против Украины шесть ракет и 37 беспилотных летательных аппаратов.

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