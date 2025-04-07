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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо

Ілюстративне фото: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Частину України, у тому ж числі й Київ, охопила повітряна тривога. Попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 08:09 повітряну тривогу оголошено у: 

  • Києві; 
  • Київській області; 
  • Чернігівській області; 
  • Сумській області; 
  • Черкаській області; 
  • Кіровоградській області; 
  • Дніпропетровській області; 
  • Полтавській області; 
  • Харківській області. 

Фото: карта повітряних тривог станом на 08:11 (alerts.in.ua) 

Причина повітряної тривоги 

Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння  в областях,  де оголошено повітряну тривогу. 

Обстріли України

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно атакують українську інфраструктуру, у тому ж числі й цивільну. Під час обстрілів ворог застосовує ракети різних типів, безпілотні літальні апарати (БпЛА), артилерію, керовані авіаційні бомби (КАБи) й не тільки.

Також кожної ночі росіяни запускають дрони, що створює додаткову загрозу. Наприклад, у ніч на 6 квітня терористи атакували Україну 23 ракетами й 109 безпілотниками. Тоді ж протиповітряній обороні (ППО) вдалось збити 13 ракет та 40 "Шахедів".

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КиївВійна в УкраїніПовітряна тривога