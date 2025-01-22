У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики

Обстріл України 22 січня

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 22 січня випустили по Україні 99 дронів з шести напрямків.

Окупанти випустили дрони по Україні з шести напрямків, а саме Чауда (Крим), Міллерово, Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (Росія).

Станом на 10:00 Повітряні сили ЗСУ підтвердили збиття 65 дронів. Протиповітряна оборона працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

Ще 30 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено установи, промислові підприємства, господарчі будівлі, приватні та багатоквартирні будинки у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Сумській та Хмельницькій областях.

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