У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики

У Києві та низці областей України ввечері 22 січня оголосили повітряну тривогу. Військові попереджають про загрозу балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - повідомили в Повітряних силах.
Військові також попередили про швидкісну ціль на півночі Чернігівської області, курсом на захід.
В Україні відбій повітряної тривоги через загрозу балістики.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 22 січня випустили по Україні 99 дронів з шести напрямків.
Окупанти випустили дрони по Україні з шести напрямків, а саме Чауда (Крим), Міллерово, Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (Росія).
Станом на 10:00 Повітряні сили ЗСУ підтвердили збиття 65 дронів. Протиповітряна оборона працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.
Ще 30 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено установи, промислові підприємства, господарчі будівлі, приватні та багатоквартирні будинки у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Сумській та Хмельницькій областях.
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