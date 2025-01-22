В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

Обстрел Украины 22 января

Напомним, российские оккупанты в ночь на 22 января выпустили по Украине 99 дронов с шести направлений.

Оккупанты выпустили дроны по Украине с шести направлений, а именно Чауда (Крым), Миллерово, Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск (Россия).

По состоянию на 10:00 Воздушные силы ВСУ подтвердили сбитие 65 дронов. Противовоздушная оборона работала в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Еще 30 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий).

В результате ночной вражеской атаки повреждены учреждения, промышленные предприятия, хозяйственные постройки, частные и многоквартирные дома в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Черкасской, Сумской и Хмельницкой областях.

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