В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

В Киеве и ряде областей Украины вечером 22 января объявили воздушную тревогу. Военные предупреждают об угрозе баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили в Воздушных силах.
Военные также предупредили о скоростной цели на севере Черниговской области, курсом на запад.
В Украине отбой воздушной тревоги из-за угрозы баллистики.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 22 января выпустили по Украине 99 дронов с шести направлений.
Оккупанты выпустили дроны по Украине с шести направлений, а именно Чауда (Крым), Миллерово, Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск (Россия).
По состоянию на 10:00 Воздушные силы ВСУ подтвердили сбитие 65 дронов. Противовоздушная оборона работала в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.
Еще 30 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий).
В результате ночной вражеской атаки повреждены учреждения, промышленные предприятия, хозяйственные постройки, частные и многоквартирные дома в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Черкасской, Сумской и Хмельницкой областях.
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