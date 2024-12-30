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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу, попереджають про загрозу балістики

Ілюстративне фото: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, а також низці областей оголошено повітряну тривогу. Попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 12:39 повітряну тривогу оголошено у: 

  • Києві; 
  • Київській області; 
  • Житомирській області; 
  • Черкаській області; 
  • Кіровоградській області; 
  • Чернігівській області; 
  • Полтавській області; 
  • Сумській область; 
  • Харківській області; 
  • Донецькій області;
  • Дніпропетровській області; 
  • Запорізькій області.

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:41 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).  

Обстріли України 

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до обстрілів території України. Для цього терористи застосовують балістичні ракети, безпілотні літальні апарати (БпЛА), керовані авіаційні бомби (КАБи) й не тільки. 

У ніч на 30 грудня 2024 року ворог запустив 43 ударних дрони типу Shahed і безпілотники інших типів. Тоді ж протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 21 з них. Ще 22 дрони були локаційно втрачені. 

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КиївВійна в УкраїніПовітряна тривога