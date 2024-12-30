В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога, предупреждают об угрозе баллистики

По состоянию на 12:39 воздушная тревога объявлена в:

Киеве;

Киевской области;

Житомирской области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Черниговской области;

Полтавской области;

Сумской область;

Харьковской области;

Донецкой области;

Днепропетровской области;

Запорожской области.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:41 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Обстрелы Украины

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) регулярно прибегает к обстрелам территории Украины. Для этого террористы применяют баллистические ракеты, беспилотные летательные аппараты (БпЛА), управляемые авиационные бомбы (УАБы) и не только.

В ночь на 30 декабря 2024 года враг запустил 43 ударных дрона типа Shahed и беспилотники других типов. Тогда же противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 21 из них. Еще 22 дрона были локационно потеряны.