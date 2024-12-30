В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога, предупреждают об угрозе баллистики

В Киеве, а также ряде областей объявлена воздушная тревога. Предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 12:39 воздушная тревога объявлена в:
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:41 (alerts.in.ua)
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).
С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) регулярно прибегает к обстрелам территории Украины. Для этого террористы применяют баллистические ракеты, беспилотные летательные аппараты (БпЛА), управляемые авиационные бомбы (УАБы) и не только.
В ночь на 30 декабря 2024 года враг запустил 43 ударных дрона типа Shahed и беспилотники других типов. Тогда же противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 21 из них. Еще 22 дрона были локационно потеряны.
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