В Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Зауважимо, що незадовго до оголошення повітряної тривоги військові Повітряних сил писали, що російські окупанти ввечері запустили по Україні ударні безпілотники.

Детальніше про те, де їх зафіксували, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що окупанти останні кілька місяців практично щодня використовують свої дрони-камікадзе у спробах завдати ударів по Україні.

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