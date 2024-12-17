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В Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Фото: повітряна тривога в Україні (РБК-Україна, Червінська Юлія)
Автор: Каріна Левицька

Повітряна тривога в Києві та низці областей оголошена 17 грудня. Військові попередили про загрозу дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог та заяву Повітряних сил.

Станом на 22:15 повітряну тривогу оголошено відразу в 11 областях України та Криму. Карта повітряних тривог виглядає так:

Оновлено о 22:25.

О 22:25 в столиці дали відбій повітряної тривоги. Зауважимо, що небезпека в Києві тривала 14 хвилин.

Однак варто зауважити, що в інших областях загроза небезпеки ще залишається.

Карта тривог станом на зараз виглядає так:

Зауважимо, що незадовго до оголошення повітряної тривоги військові Повітряних сил писали, що російські окупанти ввечері запустили по Україні ударні безпілотники.

Детальніше про те, де їх зафіксували, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що окупанти останні кілька місяців практично щодня використовують свої дрони-камікадзе у спробах завдати ударів по Україні.

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Повітряні сили УкраїниПовітряна тривога