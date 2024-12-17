В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Заметим, что незадолго до объявления воздушной тревоги военные Воздушных сил писали, что российские оккупанты вечером запустили по Украине ударные беспилотники.

Подробнее о том, где их зафиксировали, можно узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, что оккупанты последние несколько месяцев практически ежедневно используют свои дроны-камикадзе в попытках нанести удары по Украине.

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