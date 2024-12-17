Росія запустила по Україні ударні дрони: де їх фіксують

Російські окупанти сьогодні, 17 грудня, ввечері запустили по Україні ударні безпілотники. Загроза є для низки областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

Атаки дронів

Варто зауважити, що окупанти останні кілька місяців практично щодня використовують свої дрони-камікадзе у спробах завдати ударів по Україні.

Зокрема, минулого тижня ворог використав за ніч майже 200 ударних безпілотників проти України. Також росіяни запускали ракети.

Українські сили протиповітряної оборони знищили 80 безпілотників. Ще 105 дронів були локаційно втрачені через дію засобів радіоелектронної боротьби.

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