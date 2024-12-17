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Росія запустила по Україні ударні дрони: де їх фіксують

Україна, Вівторок 17 грудня 2024 21:39
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Росія запустила по Україні ударні дрони: де їх фіксують Ілюстративне фото: у низці регіонів України оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 17 грудня, ввечері запустили по Україні ударні безпілотники. Загроза є для низки областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

За інформацією Повітряних сил, ворожі ударні безпілотники помітили:

  • у Київській області, курс - західний;
  • у Сумській області, курс - західний;
  • у Харківській області, курс - південний;
  • у Запорізькій області, курс - південний;
  • у Донецькій області, курс - південний;
  • у Чернігівській області, курс - західний;
  • у Дніпропетровській області, курс - південно-західний;
  • у Полтавській області, курс - західний.

Росія запустила по Україні ударні дрони: де їх фіксуютьФото: карта повітряних тривог (скриншот)

Атаки дронів

Варто зауважити, що окупанти останні кілька місяців практично щодня використовують свої дрони-камікадзе у спробах завдати ударів по Україні.

Зокрема, минулого тижня ворог використав за ніч майже 200 ударних безпілотників проти України. Також росіяни запускали ракети.

Українські сили протиповітряної оборони знищили 80 безпілотників. Ще 105 дронів були локаційно втрачені через дію засобів радіоелектронної боротьби.

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