ua en ru
Вт, 17 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

В Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Київ, Вівторок 17 грудня 2024 22:16
UA EN RU
В Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу Фото: повітряна тривога в Україні (РБК-Україна, Червінська Юлія)
Автор: Каріна Левицька

Повітряна тривога в Києві та низці областей оголошена 17 грудня. Військові попередили про загрозу дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог та заяву Повітряних сил.

Станом на 22:15 повітряну тривогу оголошено відразу в 11 областях України та Криму. Карта повітряних тривог виглядає так:

В Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Оновлено о 22:25.

О 22:25 в столиці дали відбій повітряної тривоги. Зауважимо, що небезпека в Києві тривала 14 хвилин.

Однак варто зауважити, що в інших областях загроза небезпеки ще залишається.

Карта тривог станом на зараз виглядає так:

В Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Зауважимо, що незадовго до оголошення повітряної тривоги військові Повітряних сил писали, що російські окупанти ввечері запустили по Україні ударні безпілотники.

Детальніше про те, де їх зафіксували, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що окупанти останні кілька місяців практично щодня використовують свої дрони-камікадзе у спробах завдати ударів по Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили України Повітряна тривога
NEWS
Україні потрібно ще 12-15 систем ППО, щоб повністю захиститися від ударів РФ, - Зеленський
Україні потрібно ще 12-15 систем ППО, щоб повністю захиститися від ударів РФ, - Зеленський
DAILY
Гра без правил. Як Захід поступається Росії та Китаю в боротьбі за вплив у світі
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Гра без правил. Як Захід поступається Росії та Китаю в боротьбі за вплив у світі