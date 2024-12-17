В Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Повітряна тривога в Києві та низці областей оголошена 17 грудня. Військові попередили про загрозу дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог та заяву Повітряних сил.

Станом на 22:15 повітряну тривогу оголошено відразу в 11 областях України та Криму. Карта повітряних тривог виглядає так: Оновлено о 22:25. О 22:25 в столиці дали відбій повітряної тривоги. Зауважимо, що небезпека в Києві тривала 14 хвилин. Однак варто зауважити, що в інших областях загроза небезпеки ще залишається. Карта тривог станом на зараз виглядає так: