В Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Повітряна тривога в Києві та низці областей оголошена 17 грудня. Військові попередили про загрозу дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог та заяву Повітряних сил.
Станом на 22:15 повітряну тривогу оголошено відразу в 11 областях України та Криму. Карта повітряних тривог виглядає так:
Оновлено о 22:25.
О 22:25 в столиці дали відбій повітряної тривоги. Зауважимо, що небезпека в Києві тривала 14 хвилин.
Однак варто зауважити, що в інших областях загроза небезпеки ще залишається.
Карта тривог станом на зараз виглядає так:
Зауважимо, що незадовго до оголошення повітряної тривоги військові Повітряних сил писали, що російські окупанти ввечері запустили по Україні ударні безпілотники.
Детальніше про те, де їх зафіксували, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, що окупанти останні кілька місяців практично щодня використовують свої дрони-камікадзе у спробах завдати ударів по Україні.
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