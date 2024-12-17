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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Киев, Вторник 17 декабря 2024 22:16
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога Фото: воздушная тревога в Украине (РБК-Украина, Юлия Червинская)
Автор: Карина Левицкая

Воздушная тревога в Киеве и ряде областей объявлена 17 декабря. Военные предупредили об угрозе дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог и заявление Воздушных сил.

По состоянию на 22:15 воздушная тревога объявлена сразу в 11 областях Украины и Крыму. Карта воздушных тревог выглядит так:

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Обновлено в 22:25.

В 22:25 в столице дали отбой воздушной тревоги. Заметим, что опасность в Киеве продолжалась 14 минут.

Однако стоит заметить, что в других областях угроза опасности еще остается.

Карта тревог по состоянию на сейчас выглядит так:

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Заметим, что незадолго до объявления воздушной тревоги военные Воздушных сил писали, что российские оккупанты вечером запустили по Украине ударные беспилотники.

Подробнее о том, где их зафиксировали, можно узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, что оккупанты последние несколько месяцев практически ежедневно используют свои дроны-камикадзе в попытках нанести удары по Украине.

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Воздушные силы Украины Воздушная тревога
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