У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина

Станом на 9:17 повітряну тривогу оголошено у:

Києві;

Київській області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Миколаївській області;

Одеській області;

Херсонській області;

Запорізькій області;

Дніпропетровській області;

Полтавській області;

Сумській області;

Харківській області;

Донецькій області.

Фото: карта повітряних тривог станом на 09:19 (alerts.in.ua)

Загроза балістики

"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу", - попередили Повітряні сили та закликали жителів Кривого Рогу перейти в укриття.

Ракетна атака на Кривий Ріг

"Кривий Ріг. Ракетна атака. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, своєю чергою, закликав не ігнорувати тривогу й відзначив, що загроза для Кривого Рогу залишається.

Масовані обстріли України

У ніч на 27 вересня Росія атакувала Україну:

балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23;

двома крилатими ракетами Х-22;

32 ударними БпЛА типу Shahed.

До відбиття були залучені зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

Загалом протиповітряній обороні вдалось знищити 24 дрони, ще один БпЛА було локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ.