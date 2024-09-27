RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 27 сентября, в Киеве, а также ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждают о баллистике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 9:17 воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве; 
  • Киевской области; 
  • Черкасской области; 
  • Кировоградской области; 
  • Николаевской области; 
  • Одесской области; 
  • Херсонской области; 
  • Запорожской области; 
  • Днепропетровской области; 
  • Полтавской области; 
  • Сумской области; 
  • Харьковской области; 
  • Донецкой области. 

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 09:19 (alerts.in.ua)

Угроза баллистики

"Угроза применения баллистического вооружения с юга, в областях, где объявлена воздушная тревога", - предупредили Воздушные силы и призвали жителей Кривого Рога перейти в укрытие.

Ракетная атака на Кривой Рог

"Кривой Рог. Ракетная атака. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, в свою очередь, призвал не игнорировать тревогу и отметил, что угроза для Кривого Рога остается. 

Массированные обстрелы Украины

В ночь на 27 сентября Россия атаковала Украину: 

  • баллистической ракетой Искандер-М/KN-23; 
  • двумя крылатыми ракетами Х-22;
  • 32 ударными БпЛА типа Shahed.

К отражению были привлечены зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В общем противовоздушной обороне удалось уничтожить 24 дрона, еще один БпЛА был локально потерян в результате противодействия РЭБ.  

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВоздушные силы УкраиныВойна в Украине