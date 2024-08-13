У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики (оновлено)

Нічна атака проти України

Ввечері у понеділок, 12 серпня, росіяни запустили з півночі та півдня в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". В низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Згодом стало відомо про обстріл загарбниками цивільної інфраструктури міста Бахмач у Чернігівській області.

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