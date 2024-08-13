В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики (обновлено)

Ночная атака против Украины

Вечером в понедельник, 12 августа, россияне запустили с севера и юга в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Позже стало известно об обстреле захватчиками гражданской инфраструктуры города Бахмач в Черниговской области.

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