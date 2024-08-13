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В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики (обновлено)

Фото: в Украине объявлена масштабная воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и Воздушные силы ВСУ.

"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты!", - отмечалось в сообщении КГГА в 0:59.

Военные сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

В 1:07 сообщили о движении скоростной цели в Сумской области в направлении Черниговской области.

В 1:14 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

Обновлено 1:26

В Киеве, а также в Киевской, Житомирской и Черкасской областях объявили отбой воздушной тревоги.

Обновлено 1:41

Отбой воздушной тревоги объявили в Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Угроза воздушной атаки для других областей пока что сохраняется.

По состоянию на сейчас карта воздушных тревог выглядит так:

 

Ночная атака против Украины

Вечером в понедельник, 12 августа, россияне запустили с севера и юга в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Позже стало известно об обстреле захватчиками гражданской инфраструктуры города Бахмач в Черниговской области.

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