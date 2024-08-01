Загроза балістики і дронів: у низці областей України оголошена тривога

У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Військові повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння у Київській та Чернігівській областях.
Оновлено 0:35:
О 0:33 у Києві оголошено відбій повітряної тривоги. Також пішли відбої тривог у деяких областях.
Станом на зараз карта повітряних тривог виглядає так:
Ввечері 31 липня у низці східних та південних областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.
Згодом у Дніпрі пролунали вибухи. Також було чутно вибухи у Запоріжжі.
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