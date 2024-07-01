У ряді областей оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики (відбій)
У Києві та раді областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 13:58 повітряна тривога була оголошена в:
- Києві;
- Київщини;
- Черкаській області;
- Миколаївської області;
- Херсонській області;
- Вінницька область;
- Одеської області;
- Дніпропетровська область;
- Запорізької області;
- Кіровоградській області;
- Харківської області;
- Донецька область.
Повітряні сили попередили про загрозу використання балістичної зброї з півдня.
Оновлено (14:03)
У Києві оголошено відбій тривоги.
По Україні також почали оголошувати відбої.
Обстріл України
Останнім часом Росія значно активізувала ракетні та авіаудари по Україні, наголошуючи на об'єктах енергетичної інфраструктури. Це робить питання посилення протиповітряної оборони (ППО) країни вкрай актуальним.
Ворог вибирає для атак переважно нічний час доби, коли людям важче реагувати та ховатися. Яскравим прикладом такої тактики стала атака в ніч на 29 червня, коли російські окупанти завдали ударів 10-ма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136.
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