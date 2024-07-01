ua en ru
Пн, 01 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики (отбой)

Понедельник 01 июля 2024 14:02
UA EN RU
В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики (отбой) Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве и раде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 13:58, воздушная тревога была объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Черкасской области;
  • Николаевской области;
  • Херсонской области;
  • Винницкой области;
  • Одесской области;
  • Днепропетровской области;
  • Запорожской области;
  • Кировоградской области;
  • Харьковской области;
  • Донецкой области.

В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики (отбой)

При этом Воздушные сили предупредили об угрозе использования баллистического оружия с юга.

Обновлено (14:03)

В Киеве объявлен отбой тревоги.

По Украине также начали объявлять отбои.

Обстрелы Украины

В последнее время Россия значительно активизировала ракетные и авиаудары по Украине, делая акцент на объектах энергетической инфраструктуры. Это делает вопрос усиления противовоздушной обороны (ПВО) страны крайне актуальным.

Враг выбирает для атак преимущественно ночное время суток, когда людям сложнее реагировать и прятаться. Ярким примером такой тактики стала атака в ночь на 29 июня, когда российские оккупанты нанесли удары 10-ю ударными беспилотниками типа Shahed-131/136.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Война России против Украины Воздушная тревога
NEWS
Был ли необычным вчерашний удар по Киеву: что говорит эксперт о тактике и планах врага
Был ли необычным вчерашний удар по Киеву: что говорит эксперт о тактике и планах врага
DAILY
Своими силами. Как Киев готовится к длительным отключениям света и сколько это стоит
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Своими силами. Как Киев готовится к длительным отключениям света и сколько это стоит