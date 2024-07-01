В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики (отбой)
В Киеве и раде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 13:58, воздушная тревога была объявлена в:
- Киеве;
- Киевской области;
- Черкасской области;
- Николаевской области;
- Херсонской области;
- Винницкой области;
- Одесской области;
- Днепропетровской области;
- Запорожской области;
- Кировоградской области;
- Харьковской области;
- Донецкой области.
При этом Воздушные сили предупредили об угрозе использования баллистического оружия с юга.
Обновлено (14:03)
В Киеве объявлен отбой тревоги.
По Украине также начали объявлять отбои.
Обстрелы Украины
В последнее время Россия значительно активизировала ракетные и авиаудары по Украине, делая акцент на объектах энергетической инфраструктуры. Это делает вопрос усиления противовоздушной обороны (ПВО) страны крайне актуальным.
Враг выбирает для атак преимущественно ночное время суток, когда людям сложнее реагировать и прятаться. Ярким примером такой тактики стала атака в ночь на 29 июня, когда российские оккупанты нанесли удары 10-ю ударными беспилотниками типа Shahed-131/136.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.