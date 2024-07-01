В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики (отбой)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог .

При этом Воздушные сили предупредили об угрозе использования баллистического оружия с юга.

По состоянию на 13:58, воздушная тревога была объявлена в:

Обстрелы Украины

В последнее время Россия значительно активизировала ракетные и авиаудары по Украине, делая акцент на объектах энергетической инфраструктуры. Это делает вопрос усиления противовоздушной обороны (ПВО) страны крайне актуальным.

Враг выбирает для атак преимущественно ночное время суток, когда людям сложнее реагировать и прятаться. Ярким примером такой тактики стала атака в ночь на 29 июня, когда российские оккупанты нанесли удары 10-ю ударными беспилотниками типа Shahed-131/136.

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