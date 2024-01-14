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Загроза балістики. У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (відбій)

Фото: у більшості областей України оголосили повітряну тривогу (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Києві та більшості областей України оголосили повітряну тривогу сьогодні вранці, 14 січня. Є загроза застосування балістичного озброєння ворогом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

За даними Повітряних Сил ЗСУ, в областях, де оголошена повітряна тривога загроза застосування балістичного озброєння. 

Сили оборони півдня повідомили, що є загроза застoсування ракет з балістичною траєкторiєю польоту одразу з різних напрямків.

Людей закликають перебувати в укриттях під час небезпеки з повітря. 

Станом на 6:31 мапа повітряних тривог виглядає так:

Обстріл України 13 січня

Російські окупанти вранці 13 січня масовано атакували Україну ракетами різних типів. Вони випустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС, а також аеробалістичні "Кинджали" з винищувачів МіГ-31К.

Повітряні сили повідомили, що було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу. У багатьох областях України лунали вибухи, працювала ППО. Прильоти зафіксовані у Дніпрі, Полтавській та Сумській областях, а у Чернігові впали уламки ракети.

Більше про те, що відомо про масовану атаку - у матеріалі РБК-Україна.

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