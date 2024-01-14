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Угроза баллистики. В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (отбой)

Фото: в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу сегодня утром, 14 января. Есть угроза применения баллистического вооружения противником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По данным Воздушных Сил ВСУ, в областях, где объявлена воздушная тревога, угроза применения баллистического вооружения.

Силы обороны юга сообщили, что есть угроза применения ракет с баллистической траекторией полета сразу по разным направлениям.

Людей призывают находиться в укрытиях во время опасности из воздуха.

По состоянию на 6:31, карта воздушных тревог выглядит так:

Обстрел Украины 13 января

Российские оккупанты утром 13 января массированно атаковали Украину ракетами разных типов. Они выпустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС, а также аэробалистические "Кинжалы" из истребителей МиГ-31К.

Воздушные силы сообщили, что зафиксировано 40 средств воздушного нападения. Во многих областях Украины раздавались взрывы, работала ПВО. Прилеты зафиксированы в Днепре, Полтавской и Сумской областях, а в Чернигове упали обломки ракеты.

Больше о том, что известно о массированной атаке – в материале РБК-Украина.

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