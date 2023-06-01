У Києві та низці областей оголошено повітряні тривоги. Повідомляють про ворожі ракети

Сигнали про загрозу ворожих атак з повітря стали масово звучати близько половини третьої, а вже до третьої ночі тривога оголошена в:

Києві та Київській області,

у Харківській,

Полтавській,

Дніпропетровській,

Чернігівській,

Сумській областях.

Моніторингові групи повідомляють про ворожі ракети. Цю інформацію підтвердили у Київській обласній військовій адміністрації.

"Загроза ракетної атаки! У регіоні вже працюють сили ППО. Закликаємо не знімати роботу наших захисників та не викладати в мережу! Подбайте про власну безпеку - перебувайте в укриттях до відбою або дотримуйтеся правила "двох стін"", - повідомляє КОВА.

У столиці пролунали потужні вибухи.

"Серія вибухів у місті. Працює ППО. Будьте в укриттях!", - пише мер столиці Віталій Кличко у Telegram.

Згодом він повідомив про падіння уламків у Дніпровському та в Деснянському районах міста. У ці райони на місцях працюють екстренні служби.

Як інформує Київська МВА, у Деснянському районі внаслідок падіння уламків є пошкодження однієї з поліклінік.

"Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється", - додали в адміністрації.

Кличко додає, що у в Деснянському районі на одній з вулиць горить автівка на проїжджій частині дороги. У Дніпровському уламки впали на проїжджу частину.

РФ масовано атакує Україну

За травень російську окупанти майже 20 разів масовано обстрілювали Україну, здебільшого це відбувалося вночі.

Найчастіше ворог випускав дрони-камікадзе по Києву, проте сили ППО збивали більшість з них. Крім того, цього місяця росіяни атакували Україну аеробалістичними ракетами "Кинджал", а також обстрілювали з ОТРК "Іскандер", випускаючи як крилаті, так і балістичні ракети.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія збільшила частоту атак, оскільки, ймовірно, накопичила ресурси.

Про те, чому росіяни дедалі частіше б'ють по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.