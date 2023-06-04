У Києві та низці областей оголошені повітряні тривоги. Повідомляють про ворожі дрони

Масові тривоги було оголошено близько 01:50 в Україні. Сигнали про загрозу чергових повітряних атак противника залунали в:

Києві та Київській області,

Дніпропетровській,

Харківській,

Житомирській,

Вінницькій,

Черкаській,

Миколаївській,

Херсонській,

Запорізький,

Донецькій,

Полтавській,

Одеській областях.

Карта тривог (фото: t.me/alarmukraine)

Жителів вказаних регіонів просять бути в укриттях, а також пам'ятати про правило "двох стін".

"У столиці оголошено повітряну тривогу! Прямуйте до укриття!" - йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації.

Тривоги розширилися

Близько 02:20 сигнали повітряних тривог також залунали у низці інших областей на заході нашої країни, зокрема, в

Івано-Франківській,

Тернопільській,

Хмельницькій областях.

Карта тривог уночі 4 червня (фото: t.me/alarmukraine)

У міністерстві внутрішніх справ закликають дотримуватись інформаційної тиші під час тривоги.

"У низці областей України оголошено повітряну тривогу. Вкотре нагадуємо базові правила, аби не нашкодити собі та нашим захисникам", - йдеться у повідомленні в Telegram МВС.

Нічні атаки РФ по Україні

РФ протягом травня значно посилила повітряні атаки по містах України за допомогою ударних дронів типу Shahed і різних типів ракет, які країна агресор частіше проводила в нічний час. Такі удари росіяни продовжують у червні.

Остання ворожа атака відбувалася вночі 2 червня. Українські захисники знищили всі 15 крилатих ракет і 21 дрон "Шахед". При цьому у Київській області через падіння уламків є поранені.