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У Києві та низці областей оголошені повітряні тривоги. Повідомляють про ворожі дрони

Фото: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Повітряна тривога оголошена у багатьох областях України, в тому числі у Києві, у ніч проти неділі, червня. Моніторингові групи інформують про загрозу ворожих дронів-камікадзе.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на карту повітряної тривоги та обласні військові адміністрації.

Масові тривоги було оголошено близько 01:50 в Україні. Сигнали про загрозу чергових повітряних атак противника залунали в:

  • Києві та Київській області,
  • Дніпропетровській,
  • Харківській,
  • Житомирській,
  • Вінницькій,
  • Черкаській,
  • Миколаївській,
  • Херсонській,
  • Запорізький,
  • Донецькій,
  • Полтавській,
  • Одеській областях.

Карта тривог (фото: t.me/alarmukraine)

Жителів вказаних регіонів просять бути в укриттях, а також пам'ятати про правило "двох стін".

"У столиці оголошено повітряну тривогу! Прямуйте до укриття!" - йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації.

Тривоги розширилися

Близько 02:20 сигнали повітряних тривог також залунали у низці інших областей на заході нашої країни, зокрема, в

  • Івано-Франківській,
  • Тернопільській,
  • Хмельницькій областях.

Карта тривог уночі 4 червня (фото: t.me/alarmukraine)

У міністерстві внутрішніх справ закликають дотримуватись інформаційної тиші під час тривоги.

"У низці областей України оголошено повітряну тривогу. Вкотре нагадуємо базові правила, аби не нашкодити собі та нашим захисникам", - йдеться у повідомленні в Telegram МВС.

Нічні атаки РФ по Україні

РФ протягом травня значно посилила повітряні атаки по містах України за допомогою ударних дронів типу Shahed і різних типів ракет, які країна агресор частіше проводила в нічний час. Такі удари росіяни продовжують у червні.

Остання ворожа атака відбувалася вночі 2 червня. Українські захисники знищили всі 15 крилатих ракет і 21 дрон "Шахед". При цьому у Київській області через падіння уламків є поранені.

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