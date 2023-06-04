У Києві та низці областей оголошені повітряні тривоги. Повідомляють про ворожі дрони

Повітряна тривога оголошена у багатьох областях України, в тому числі у Києві, у ніч проти неділі, червня. Моніторингові групи інформують про загрозу ворожих дронів-камікадзе.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на карту повітряної тривоги та обласні військові адміністрації.
Масові тривоги було оголошено близько 01:50 в Україні. Сигнали про загрозу чергових повітряних атак противника залунали в:
Карта тривог (фото: t.me/alarmukraine)
Жителів вказаних регіонів просять бути в укриттях, а також пам'ятати про правило "двох стін".
"У столиці оголошено повітряну тривогу! Прямуйте до укриття!" - йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації.
Близько 02:20 сигнали повітряних тривог також залунали у низці інших областей на заході нашої країни, зокрема, в
Карта тривог уночі 4 червня (фото: t.me/alarmukraine)
У міністерстві внутрішніх справ закликають дотримуватись інформаційної тиші під час тривоги.
"У низці областей України оголошено повітряну тривогу. Вкотре нагадуємо базові правила, аби не нашкодити собі та нашим захисникам", - йдеться у повідомленні в Telegram МВС.
РФ протягом травня значно посилила повітряні атаки по містах України за допомогою ударних дронів типу Shahed і різних типів ракет, які країна агресор частіше проводила в нічний час. Такі удари росіяни продовжують у червні.
Остання ворожа атака відбувалася вночі 2 червня. Українські захисники знищили всі 15 крилатих ракет і 21 дрон "Шахед". При цьому у Київській області через падіння уламків є поранені.
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