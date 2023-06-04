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В Киеве и ряде областей объявлены воздушные тревоги. Есть угроза ударов БПЛА и ракетам

Фото: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Воздушная тревога объявлена во многих областях Украины, в том числе в Киеве, в ночь на воскресенье, июня. Мониторинговые группы информируют об угрозе вражеских дронов-камикадзе, а также есть данные о данные об активности российских самолетов - носителей ракет.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на карту воздушной тревоги и областные военные администрации.

Массовые тревоги были объявлены около 01:50 по Украине. Сигналы об угрозе очередных воздушных атак противника зазвучали в:

  • Киеве и Киевской области,
  • Днепропетровской,
  • Харьковской,
  • Житомирской,
  • Винницкой,
  • Черкасской,
  • Николаевской,
  • Херсонской,
  • Запорожский,
  • Донецкой,
  • Полтавской,
  • Одесской областях.

Карта тревог ночью 4 июня (фото: t.me/alarmukraine)

Жителей указанных регионов просят быть в укрытиях, а также помнить о правиле "двух стен".

"В столице объявлена воздушная тревога! Направляйтесь к укрытию!" - говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

Кроме информации о пролете вражеских дронов в ряде областей, мониторинговые группы пишут о российских самолетах Ту-95МС, которые в районе Каспийского море осуществили пуск ракет Х-101/555.

Тревоги расширились

Около 02:20 сигналы воздушных тревог также зазвучали в ряде других областей на западе нашей страны, в частности, в

  • Ивано-Франковской,
  • Тернопольской,
  • Хмельницкой областях.

Карта тревог ночью 4 июня (фото: t.me/alarmukraine)

Около 02:35 в красную зону на карте тревог присоединились и Львовская, Закарпатская и Волынская области.

Таким образом, воздушные тревоги объявлены по всей территории страны.

Карта тревог ночью 4 июня (фото: t.me/alarmukraine)

В министерстве внутренних дел призывают соблюдать информационную тишину во время тревоги.

"В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Еще раз напоминаем базовые правила, чтобы не навредить себе и нашим защитникам", - говорится в сообщении в Telegram МВД.

Ночные атаки РФ по Украине

РФ в течение мая значительно усилила воздушные атаки по городам Украины с помощью ударных дронов типа Shahed и разных типов ракет, которые страна агрессор чаще проводила в ночное время. Такие удары россияне продолжают и в июне.

Последняя вражеская атака происходила ночью 2 июня. Украинские защитники уничтожили все 15 крылатых ракет и 21 дрон "Шахед". При этом в Киевской области из-за падения обломков есть раненые.

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воздушная тревога