У Києві та низці областей оголошена тривога через загрозу балістики

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 17:38. А згодом він поширився на низку областей України.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - повідомили Повітряні сили.

Нагадаємо, мешканців регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій і за наявності загрози негайно пройти в укриття. Водночас в Україні заборонено фіксувати на відео чи фото роботу сил протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу