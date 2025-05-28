RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Иллюстративное фото: воздушная тревога объявлена в Украине 28 мая (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде регионов Украины в среду, 28 мая, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 17:38. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы.

Напомним, жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и при наличии угрозы немедленно пройти в укрытие. В то же время в Украине запрещено фиксировать на видео или фото работу сил противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога

Напомним, в ночь на 27 мая противник атаковал Украину 60-ю дронами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВоздушные силы УкраиныВойна в УкраинеВоздушная тревога