В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 17:38. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы.

Напомним, жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и при наличии угрозы немедленно пройти в укрытие. В то же время в Украине запрещено фиксировать на видео или фото работу сил противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога