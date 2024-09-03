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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога (оновлено)

Фото: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві цієї ночі також була оголошена повітряна тривога, як і в низці областей України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА) та карту тривог.

Сирена щодо загрози ворожих повітряних атак залунала у столиці близько 01.10.

Зазначимо, що перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про рух раки противника. Ворожа ціль прямувала у бік Чернігівської області з Сумської області.

Додамо, що у повітряному просторі також фіксувалися "Шахеди", які російські загарбники запустили по Україні ще з вечора напередодні, 2 вересня.

Оновлено: відбій тривоги

Близько 01.26 у столиці була скасована тривога через загрозу атак з повітря. А ще за кілька хвилин про відбій тривоги оголосили і в Київській області.

Нічна повітряна атака

Як повідомлялося, раніше, у повітряному просторі також фіксувалися "Шахеди", які російські загарбники запустили по Україні ще з вечора напередодні, 2 вересня.

Крім того, через дронову атаку повідомлялося про роботу ППО у Харківській області, та у Чернігові, де було чути вибухи. Крім того, на околицях Чернігова через падіння уламків сталася пожежа.

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КиївПовітряна тривога