У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога (оновлено)

Сирена щодо загрози ворожих повітряних атак залунала у столиці близько 01.10.

Зазначимо, що перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про рух раки противника. Ворожа ціль прямувала у бік Чернігівської області з Сумської області.

Додамо, що у повітряному просторі також фіксувалися "Шахеди", які російські загарбники запустили по Україні ще з вечора напередодні, 2 вересня.

Оновлено: відбій тривоги

Близько 01.26 у столиці була скасована тривога через загрозу атак з повітря. А ще за кілька хвилин про відбій тривоги оголосили і в Київській області.

Нічна повітряна атака

Як повідомлялося, раніше, у повітряному просторі також фіксувалися "Шахеди", які російські загарбники запустили по Україні ще з вечора напередодні, 2 вересня.

Крім того, через дронову атаку повідомлялося про роботу ППО у Харківській області, та у Чернігові, де було чути вибухи. Крім того, на околицях Чернігова через падіння уламків сталася пожежа.