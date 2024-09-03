В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)

Сирена об угрозе вражеских воздушных атак зазвучала в столице около 01.10.

Отметим, что перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о движении раки противника. Вражеская цель направлялась в сторону Черниговской области из Сумской области.

Обновлено: отбой тревоги

Около 01:26 в столице была отменена тревога из-за угрозы атак с воздуха. А еще через несколько минут об отбое тревоги объявили и в Киевской области.

Ночная воздушная атака

Добавим, что в воздушном пространстве также фиксировались "Шахеды", которые российские захватчики запустили по Украине еще с вечера накануне, 2 сентября.

Кроме того, из-за дроновой атаки сообщалось о работе ПВО в Харьковской области и в Чернигове, где были слышны взрывы. Кроме того, в окрестностях Чернигова из-за падения обломков произошел пожар.