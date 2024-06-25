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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: є загроза балістики

Україна, Вівторок 25 червня 2024 22:30
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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: є загроза балістики Фото: у Києві та низці областей оголошена повітряна тривога (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві та низці областей України ввечері 25 червня оголосили повітряну тривогу на тлі загрози балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - повідомили у Повітряних силах.

Мапа повітряних тривог станом на 22:30

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: є загроза балістики

Обстріл України 25 червня

Сьогодні вдень, 25 червня, у Харкові внаслідок обстрілу пролунала серія вибухів.

Як розповів мер Харкова Ігор Терехов, росіяни вдарили по житловій забудові одного з найбільших районів міста, внаслідок чого пошкодження отримали багатоквартирні будинки.

Також сьогодні під час евакуації жителів міста Торецьк Донецької області екіпаж Благодійного фонду "Схід SOS" потрапив під обстріл російських окупантів.

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