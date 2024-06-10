У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: є загроза балістики

У Києві та низці областей України ввечері 10 червня оголосили повітряну тривогу на тлі загрози балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог та Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Загроза застосування балістичного озброєння з Криму", - повідомили в Повітряних силах.
Там також попередили про ракетну небезпеку в Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Черкаській та Вінницькій областях.
Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 10 червня, вдарили керованими авіаційними бомбами по Харкову. "Приліт" був у районі житлової забудови.
За останніми даними, відомо про шістьох поранених.
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