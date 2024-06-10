UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: є загроза балістики

Фото: у Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: є загроза балістики (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві та низці областей України ввечері 10 червня оголосили повітряну тривогу на тлі загрози балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння з Криму", - повідомили в Повітряних силах.

Там також попередили про ракетну небезпеку в Дніпропетровській, Запорізькій,  Київській, Черкаській та Вінницькій областях.

Мапа повітряних тривог станом на 18:50

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 10 червня, вдарили керованими авіаційними бомбами по Харкову. "Приліт" був у районі житлової забудови.

За останніми даними, відомо про шістьох поранених.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряна тривогаВійна в Україні