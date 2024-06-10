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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: есть угроза баллистики

Фото: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: есть угроза баллистики (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве и ряде областей Украины вечером 10 июня была объявлена воздушная тревога на фоне угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения из Крыма", - сообщили в Воздушных силах.

Там также предупредили о ракетной опасности в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Черкасской и Винницкой областях.

Карта воздушных тревог по состоянию на 18:50

Обновлено 19:12

В ряде областей отбой воздушной тревоги.

Напомним, российские оккупанты сегодня, 10 июня, ударили управляемыми авиационными бомбами по Харькову. "Прилет" был в районе жилой застройки.

По последним данным, известно о шести раненых.

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