В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: есть угроза баллистики

В Киеве и ряде областей Украины вечером 10 июня была объявлена воздушная тревога на фоне угрозы баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Угроза применения баллистического вооружения из Крыма", - сообщили в Воздушных силах.
Там также предупредили о ракетной опасности в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Черкасской и Винницкой областях.
В ряде областей отбой воздушной тревоги.
Напомним, российские оккупанты сегодня, 10 июня, ударили управляемыми авиационными бомбами по Харькову. "Прилет" был в районе жилой застройки.
По последним данным, известно о шести раненых.
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