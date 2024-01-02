У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

"Повітряна тривога в Києві повʼязана із загрозою застосування БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що на території Київської області в Обухівському і Макарівському районах БпЛА рухаються у напрямку Києва. Також декілька груп дронів рухаються північно-західним курсом у Тетіївському районі.

Атака дронами в інших областях

Крім того, у низці інших областей також оголошена тривога, що пов'язана з атакою російських ударних безпілотників. Зафіксовані:

БпЛА в східній частині Миколаївської області, курс північно-західний;

БпЛА в Андрушівському та Ружинському районах Житомирської області, курс західний/північно-західний;

Декілька груп ударних БпЛА в Уманському районі Черкаської області, курс західний/північно-західний;

Декілька БпЛА в східній частині Черкаської області, постійно змінюють курс;

БпЛА в Пирятинському районі Полтавської області, курс північний, північно-західний.

Станом на 2:41, мапа повітряних тривог має такий вигляд:

Мапа: https://alerts.in.ua/

Атака російськими дронами 2 січня

У ніч на 2 січня Росія випустила по Україні кілька десятків ударних дронів. В низці областей оголошена повітряна тривога, працюють сили протиповітряної оборони.

В новорічну ніч російські війська застосували рекордну кількість ударних безпілотників типу "Шахед" - 90 одиниць для атаки по Україні. У Повітряних сил ЗСУ розповіли, що вдалося збити 87 дронів.

Внаслідок атаки все ж є руйнування та постраждалі. Зокрема, Одесі загинув підліток, а у Львові вщент згорів музей Романа Шухевича та загорівся університет, де вчився Степан Бандера.

Детальніше про наслідки масованої атаки "Шахедів" у новорічну ніч - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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