В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде центральных областей объявлена воздушная тревога. Людям советуют срочно пройти в укрытие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу КГГА Сергея Попко.
"Воздушная тревога в Киеве связана с угрозой применения БпЛА", - говорится в сообщении.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что на территории Киевской области в Обуховском и Макаровском районах БпЛА движутся в направлении Киева. Также несколько групп дронов движутся северо-западным курсом в Тетиевском районе.
Кроме того, в ряде других областей также объявлена тревога, связанная с атакой российских ударных беспилотников. Зафиксированы:
По состоянию на 2:41, карта воздушных тревог выглядит так:
Карта: https://alerts.in.ua/
В ночь на 2 января Россия выпустила по Украине несколько десятков ударных дронов. В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы противовоздушной обороны.
В новогоднюю ночь российские войска применили рекордное количество ударных беспилотников типа "Шахед" – 90 единиц для атаки по Украине. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что удалось сбить 87 дронов.
Впрочем, в результате атаки все же разрушения и пострадавшие. В частности, Одессе погиб подросток, а во Львове дотла сгорел музей Романа Шухевича и загорелся университет, где учился Степан Бандера.
Детальнее о последствиях массированной атаки "Шахедов" в новогоднюю ночь - читайте в материале РБК-Украина.
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