В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

"Воздушная тревога в Киеве связана с угрозой применения БпЛА", - говорится в сообщении.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что на территории Киевской области в Обуховском и Макаровском районах БпЛА движутся в направлении Киева. Также несколько групп дронов движутся северо-западным курсом в Тетиевском районе.

Атака дронами в других областях

Кроме того, в ряде других областей также объявлена тревога, связанная с атакой российских ударных беспилотников. Зафиксированы:

БпЛА в восточной части Николаевской области, курс северо-западный;

БпЛА в Андрушевском и Ружинском районах Житомирской области, курс западный/северо-западный;

Несколько групп ударных БпЛА в Уманском районе Черкасской области, курс западный/северо-западный;

Несколько БпЛА в восточной части Черкасской области, постоянно меняют курс;

БпЛА в Пирятинском районе Полтавской области, курс северный, северо-западный.

По состоянию на 2:41, карта воздушных тревог выглядит так:

Карта: https://alerts.in.ua/

Атака российскими дронами 2 января

В ночь на 2 января Россия выпустила по Украине несколько десятков ударных дронов. В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы противовоздушной обороны.

В новогоднюю ночь российские войска применили рекордное количество ударных беспилотников типа "Шахед" – 90 единиц для атаки по Украине. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что удалось сбить 87 дронов.

Впрочем, в результате атаки все же разрушения и пострадавшие. В частности, Одессе погиб подросток, а во Львове дотла сгорел музей Романа Шухевича и загорелся университет, где учился Степан Бандера.

Детальнее о последствиях массированной атаки "Шахедов" в новогоднюю ночь - читайте в материале РБК-Украина.

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