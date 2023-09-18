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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога, є загроза ракет

Фото: повітряна тривога оголошена через загрозу балістичного озброєння (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві та ще низці областей лунає сигнал повітряної тривоги. Небезпека пов'язана із загрозою застосування ворогом балістичних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

 

В чому причина тривоги

За даними Повітряних сил ЗСУ, є загроза застосування ворогом балістичного озброєння для областей, в яких оголошено тривогу.

Остання атака РФ по Україні

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни атакували Україну крилатими ракетами і "Шахедами". Основний удар припав на чотири регіони - Одеську, Миколаївську, Хмельницьку та Кіровоградську області.

Так, у Хмельницькій області пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги, працювала ППО. Є походження через падіння уламків.

За даними Повітряних сил, російські війська атакували Україну ракетами Х-101, Х-555 та Х-55. Ворог випустив 17 ракет, всі вони були знищені. При цьому з  24 дронів вдалося збити 18.

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